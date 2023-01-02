"تعليم تبوك": تبدأ الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحًا..من الغد حتى إشعار آخر

وأوضح "القعير" أن الحصة الأولى من الدوام المدرسي تبدأ عند التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن التوجيه يأتي نظرًا لبرودة الجو، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.