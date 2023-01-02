"تعليم تبوك": تبدأ الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحًا..من الغد حتى إشعار آخر

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، ماجد بن عبدالرحمن القعير، توجيهًا بموعد بدء الدوام المدرسي في مدارس مدينة تبوك وقراها التابعة لها لهذا الأسبوع بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء 1444/6/10 هـ حتى إشعار آخر.
وأوضح "القعير" أن الحصة الأولى من الدوام المدرسي تبدأ عند التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن التوجيه يأتي نظرًا لبرودة الجو، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وشمل التوجيه كلاً من مدارس مدينة تبوك والبدع وقطاع الضواحي والقرى، ومدارس محافظة تيماء، ومدارس الزيتة وعلقان بمحافظة حقل، ومدارس شرق محافظة ضباء وهي: الديسة وأبو العجاج وشواق وشغب ونبع داما والبديع وامدان.
وتضمن التوجيه مدارس شرق محافظة الوجه وهي: أم ضباع والنشيفة وأبوراكة والبليطيح والفارعة وحريمل والجو.