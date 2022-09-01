لخدمة وطنهما.. عودة مبتعثيْ نيوم بعد العمل مع خبراء "مرسيدس إي كيو"

بدوره، قرر أحمد الحسين في بداية هذه التجربة التي وصفها بالثرية جدًا، أن يتسلح بالفضول والجدية في إثراء المعرفة التي يمتلكها، بغزير المعلومات والأسرار في هذا المشروع ومجال سباقات السيارات الكهربائية، لاكتساب خبرة ستكون رافدًا مهما للفريق الذي سيعمل معه عند عودته لأرض الوطن، مؤكدًا أنه كان مهتمًا بالتعلّم من جميع أعضاء الفريق والوقوف على مختلف التفاصيل، لاسيما الصغيرة منها في هذا المجال، إذ ركز على البحث الحثيث عن إجابات لكمٍ كبير من الأسئلة التي طالما كانت عنوانه في هذه التجربة، لأن فرصة العمل مع فريق بهذه الإمكانات وتنوع الخبرات والاحترافية، أمر لا يتحقق للجميع، لذلك كان البحث عن المعلومة أمر مهم وأساسي كان يعمد إليه بإصرار دائم.