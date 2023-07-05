توثيق 141 من مقتنيات معرض عمارة الحرمين بتقنيات حديثة وعصرية

وأضاف: مراحل أعمال التدوين الرقمي شملت خطوات عدة، حيث تمّ إجراء المسح الضوئي لتدوين المعالم التاريخية المرقمنة البالغ عددها 141 مقتنى، كما جرى التصوير الفوتوغرافي للرجوع لها أثناء التصميم، ومعالجة البيانات استعداداً للتصميم ثلاثي الأبعاد وتحويل المعالم التاريخية إلى نماذج ثلاثية الأبعاد وفي حالة الحاجة للطباعة بالألوان، تمّت إضافة الألوان رقمياً لبعض المقتنيات.