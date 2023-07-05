توثيق 141 من مقتنيات معرض عمارة الحرمين بتقنيات حديثة وعصرية

باشرت وكالة المعارض والمتاحف ممثلةً بالإدارة العامة للمعارض الرقمية برئاسة شؤون الحرمين، مشروع التدوين الرقمي لمقتنيات معرض عمارة الحرمين، والهادف إلى توثيق وحفظ التراث التاريخي للحرمين الشريفين وجعله متاحاً للجمهور من خلال التقنيات الحديثة.
وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني: المشروع يعد رؤية متقدمة للمحافظة على التراث التاريخي المهم وتوثيقه بطرق حديثة تمكّن زوّار المعارض التي تقيمها الرئاسة من الاستمتاع به واكتشاف تفاصيله عن قرب، ويتميز هذا المشروع بتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة، مثل: المسح الضوئي والتصوير الفوتوغرافي والتصميم ثلاثي الأبعاد، لتحويل المقتنيات والمعالم التاريخية إلى نماذج ثلاثية أبعاد دقيقة وواقعية، وذلك بهدف إبراز التفاصيل والجوانب الفنية والثقافية للتراث المعماري والتاريخي للحرمين الشريفين.
وأضاف: مراحل أعمال التدوين الرقمي شملت خطوات عدة، حيث تمّ إجراء المسح الضوئي لتدوين المعالم التاريخية المرقمنة البالغ عددها 141 مقتنى، كما جرى التصوير الفوتوغرافي للرجوع لها أثناء التصميم، ومعالجة البيانات استعداداً للتصميم ثلاثي الأبعاد وتحويل المعالم التاريخية إلى نماذج ثلاثية الأبعاد وفي حالة الحاجة للطباعة بالألوان، تمّت إضافة الألوان رقمياً لبعض المقتنيات.
يُشار إلى أن مدة العمل استغرقت على المقتنى الواحد نحو 72 ساعة، في حين استغرقت مدة العمل على جميع المقتنيات 90 يوماً وتمّت طباعة المقتنيات ثلاثية الأبعاد باستخدام طابعات متقدّمة وتمّت معالجة المجسمات بعد الطباعة بالألوان لإبراز التفاصيل اللازمة.