"الأمن السيبراني": تعزيز حماية الأنظمة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وفي مسار رفع كفاءة القدرات السيبرانية؛ نفذت الهيئة «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج1445هـ» بمشاركة أكثر من 200 جهة وطنية مثلها أكثر من 600 مسؤول ومختص بالأمن السيبراني، حيث تضمّن التمرين إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية السيبرانية، وتنمية مهارات المختصين بالأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية، وتمكين مختصي الأمن السيبراني لدى الجهات المشاركة من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية والتزود باستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).