مركز "استدامة" ينظم ملتقى التقنيات الزراعية المتقدمة في الري والتسميد

وأكد المدير العام لمركز استدامة ا.د. عبدالرحمن بن عبدالله الصقير حرص المركز على التعريف بالتقنيات والابتكارات في المجال الزراعي بشكل عام وفي مجال الري والتسميد بشكل خاص لما لذلك من أثر كبير في ترشيد استخدام المياه والأسمدة وتعزيز كفاءة استخدامها وبالتالي المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق متطلبات الزراعة المستدامة، وأضاف الدكتور الصقير أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والملتقيات التي يحرص المركز على إقامتها بهدف تعزيز الممارسات الزراعية وتوطين التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.