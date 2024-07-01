مركز "استدامة" ينظم ملتقى التقنيات الزراعية المتقدمة في الري والتسميد

في إطار اهتمام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة بتوطين التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الابتكار في المجال الزراعي ينظم المركز ملتقى التقنيات الزراعية المتقدمة في الري والتسميد خلال الفترة من 7-8 يوليو 2024 في مقر المركز.
وتتضمن أنشطة الملتقى معرضاً متخصصاً تستعرض فيه عدد من الشركات المحلية والعالمية أحدث تقنيات الري والتسميد للمساهمة في تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام ويتضمن الملتقى ورش العمل وجلسات النقاش المتخصصة واستعراض احدث مستجدات أنظمة الري والتسميد في الزراعة محلياً وعالمياً، ويشارك في الملتقى عدد من الخبراء والمختصين والمستثمرين.
يهدف الملتقى لتحقيق مستهدفات مركز استدامة في نقل المعرفة وتطوير ونشر تقنيات الري والتسميد الحديثة للمساهمة في زيادة الإنتاج الزرعي وتحقيق العوائد الاقتصادية للمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأكد المدير العام لمركز استدامة ا.د. عبدالرحمن بن عبدالله الصقير حرص المركز على التعريف بالتقنيات والابتكارات في المجال الزراعي بشكل عام وفي مجال الري والتسميد بشكل خاص لما لذلك من أثر كبير في ترشيد استخدام المياه والأسمدة وتعزيز كفاءة استخدامها وبالتالي المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق متطلبات الزراعة المستدامة، وأضاف الدكتور الصقير أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والملتقيات التي يحرص المركز على إقامتها بهدف تعزيز الممارسات الزراعية وتوطين التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.
تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان المهتمين التسجيل لحضور الملتقى عبر الرابط.