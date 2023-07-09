رئيس "الشورى" يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني لدى وصوله للمملكة

وخلال الاستقبال رحّب رئيس مجلس الشورى برئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق له، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.