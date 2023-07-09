رئيس "الشورى" يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني لدى وصوله للمملكة

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد الصفدي، والوفد المرافق له.
جاء ذلك خلال وصوله لمطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم، مستهلًا الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيسًا لوفد مجلس النواب الأردني.
وخلال الاستقبال رحّب رئيس مجلس الشورى برئيس مجلس النواب الأردني والوفد المرافق له، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.
حضر الاستقبال عضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية عبدالمحسن بن محمد المنيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى.