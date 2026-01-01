مدير مركز المعلومات الوطني: بدعم ولي العهد أطلقنا "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي مصنّف Tier IV عالميًا

رفع معالي مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من رعاية واهتمام بتعزيز القدرات الوطنية، بما يسهم في دعم مكانة المملكة في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، الذي شهد اليوم الإعلان عن إطلاق مشروع مركز بيانات سدايا "هيكساجون"، أكبر مركز بيانات حكومي مصنّف على المستوى الرابع (Tier IV)، كأعلى تصنيف عالمي.