UGREEN تطلق سلسلة MagFlow Qi2 25W: الجيل الجديد من الشحن اللاسلكي المغناطيسي لأجهزة Apple والمزيد

أعلنت شركة UGREEN عن إطلاق سلسلة MagFlow Qi2 25W الجديدة، وهي مجموعة من الشواحن اللاسلكية المغناطيسية فائقة السرعة والمصممة وفق أحدث معايير الشحن اللاسلكي Qi2. تم الكشف عنها لأول مرة خلال معرض IFA 2025 في برلين، وتوفر هذه السلسلة شحناً أسرع، واتصالاً مغناطيسياً أقوى، وميزات أمان متقدمة لعملاء الشرق الأوسط. وتدعم هذه الشواحن شحن الأجهزة المتوافقة مع معيار Qi من كلٍ من Apple وAndroid، بما في ذلك سلسلة iPhone 17 الجديدة.