UGREEN تطلق سلسلة MagFlow Qi2 25W: الجيل الجديد من الشحن اللاسلكي المغناطيسي لأجهزة Apple والمزيد

أعلنت شركة UGREEN عن إطلاق سلسلة MagFlow Qi2 25W الجديدة، وهي مجموعة من الشواحن اللاسلكية المغناطيسية فائقة السرعة والمصممة وفق أحدث معايير الشحن اللاسلكي Qi2. تم الكشف عنها لأول مرة خلال معرض IFA 2025 في برلين، وتوفر هذه السلسلة شحناً أسرع، واتصالاً مغناطيسياً أقوى، وميزات أمان متقدمة لعملاء الشرق الأوسط. وتدعم هذه الشواحن شحن الأجهزة المتوافقة مع معيار Qi من كلٍ من Apple وAndroid، بما في ذلك سلسلة iPhone 17 الجديدة.
MagFlow Magnetic Power Bank 10000mAh 25W
بطارية محمولة توفر شحناً لاسلكياً سريعاً في حجم مناسب للجيب. معتمدة من Qi2 بقدرة 25 واط، وتدعم الشحن السلكي ثنائي الاتجاه بقدرة 30 واط، مع إمكانية شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد. تحتوي على حلقة مغناطيسية قوية لضمان اتصال آمن، وشاشة لعرض حالة البطارية في الوقت الفعلي. تصميمها المميز ذات الحجم الممتاز يدمج فيه تقنية Thermal Guard™ للتحكم في الحرارة، و13 طبقة حماية، بالإضافة إلى وصلة USB-C بجودة عالية والتي يمكنك معاملتها كحزام للتنقل به بكل سهولة
سلسلة شواحن مغناطيسية قابلة للطي
تتضمن ثلاثة موديلات مدمجة مع تقنية Thermal Guard™ للحماية الحرارية، ومتوافقة مع وضعية StandBy من Apple، لتناسب الاستخدام بجانب السرير، أو في المكتب، أو أماكن الدراسة.
MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W
شاحن لاسلكي مزدوج فائق التنقل لشحن iPhone وAirPods في وقت واحد. يتميز بتصميم قابل للطي على شكل مكعب مدمج مع حامل قابل للتعديل، ما يجعله مثالياً للسفر أو بيئات العمل المتغيرة. يجمع بين المتانة والأناقة مع سهولة الحمل.
MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger 25W
شاحن مكتبي بثبات عالي بفضل قاعدة موزونة، مع مسند قابل للتعديل حتى 70° درجة. يمكنه شحن iPhone وApple Watch* وAirPods معاً، ويدعم مشاهدة الفيديو أثناء الشحن بفضل تصميمه العملي.
MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W (تصميم نحيف)
شاحن أنيق وقابل للطي بالكامل، يتميز بقدرته على شحن ثلاثة أجهزة Apple لاسلكياً في آن واحد، مع الحفاظ على تصميم نحيف وعملي.
لإكمال هذه المنتجات وتلبية مختلف احتياجات المستخدمين.
قد يختلف توافق الشحن مع بعض طرازات Apple Watch.
سلسلة UGREEN MagFlow Qi2 25W متوفرة الآن في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر:
المتاجر التقليدية مثل Virgin وJumbo وSharaf DG في الإمارات
مكتبة جرير وExtra في السعودية، ابتداءً من نهاية سبتمبر
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع UGREEN الإلكتروني.