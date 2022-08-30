بعد 4 سنوات.. فريق طبي سعودي يُنهي معاناة فتاة بالطائف من ورم في المبيض

وتفصيلاً، وصلت الفتاة إلى الطوارئ ببرج النساء والولادة التابع لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وتم تنويم الحالة عن طريق استشارية النساء والولادة، الطبيبة دليلة بو جمادي، ووضع قسطرة بولية لمساعدة المريضة على التبول. بعد ذلك عُملت أشعة تلفزيونية، وتبيَّن أن هناك ورمًا، عبارة عن كيس على المبيض الأيمن بحجم 9 x 10 x 12سم، يضغط على المثانة؛ ما أدى إلى عدم القدرة على التبوُّل.