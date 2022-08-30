بعد 4 سنوات.. فريق طبي سعودي يُنهي معاناة فتاة بالطائف من ورم في المبيض

فاجأت آلام شديدة بالبطن فتاة، تبلغ من العمر 18 ربيعًا، مع عدم القدرة على التبوُّل.
وتفصيلاً، وصلت الفتاة إلى الطوارئ ببرج النساء والولادة التابع لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وتم تنويم الحالة عن طريق استشارية النساء والولادة، الطبيبة دليلة بو جمادي، ووضع قسطرة بولية لمساعدة المريضة على التبول. بعد ذلك عُملت أشعة تلفزيونية، وتبيَّن أن هناك ورمًا، عبارة عن كيس على المبيض الأيمن بحجم 9 x 10 x 12سم، يضغط على المثانة؛ ما أدى إلى عدم القدرة على التبوُّل.
بعد ذلك قرر الفريق الطبي المكوَّن من الدكتورة دليلة بو جمادي استشارية النساء والولادة، والدكتورة إيناس أخصائية أمراض النساء والتوليد، عمل إزالة للكيس عن طريق عملية فتح بطن، مع الحفاظ على أنسجة المبيض. وتم تنويم المريضة 3 أیام بعد العملية في وضع صحي مستقر، مع القدرة على التبول دون أي معوقات، ثم غادرت المريضة في وضع صحي مستقر، مع متابعتها في العيادات الخارجية.