جازان.. إنقاذ حياة مريضة مصابة بنزيف حاد نتيجة حمل خارج الرحم

وفي التفاصيل، ذكرت إدارة المستشفى أن المريضة أحضرت بواسطة الهلال الأحمر لقسم الطوارئ بمستشفى ضمد العام، وكانت تعاني من نزيف مهبلي حاد وآلام في البطن.