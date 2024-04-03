جازان.. إنقاذ حياة مريضة مصابة بنزيف حاد نتيجة حمل خارج الرحم

تمكّن أطباء قسم النساء والولادة في مستشفى ضمد العام بتجمع جازان الصحي من إنقاذ حياة مريضة مصابة بنزيف حاد نتيجة حمل خارج الرحم.
وفي التفاصيل، ذكرت إدارة المستشفى أن المريضة أحضرت بواسطة الهلال الأحمر لقسم الطوارئ بمستشفى ضمد العام، وكانت تعاني من نزيف مهبلي حاد وآلام في البطن.
وأضافت أن الفريق الطبي قام إجراء الفحوصات اللازمة واتضح وجود حمل خارج الرحم، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية طارئة لإنقاذ حياة المريضة تم من خلالها إيقاف النزيف، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.