نائب وزير المالية: "اعتماد" تمثل "قصة نجاح" رقمية وطنية وكشفت عن انخفاض أوامر الدفع من 100 يوم إلى 14 يومًا

وأضاف الخلف أن منصة "اعتماد" تم إطلاقها في 2017، وهي الآن تقدم العديد من الخدمات المرتبطة بالمالية العامة، مما أسهم في تحسين الحوكمة والشفافية، وسرعة سداد المستحقات للقطاع الخاص. كما انخفضت دورة أوامر الدفع من 100 يوم إلى 14 يومًا، وأصبحت الوزارة تعالج ما بين 6000-7000 أمر دفع يوميًا، مع التزام بالسداد خلال 45 يومًا.