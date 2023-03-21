"التعليم" تختتم ملتقى تأهيل المبتعثين عبر الاتصال المرئي

من جهتها قالت وكيلة وزارة التعليم للابتعاث رئيسة اللجنة الإشرافية للملتقى، الدكتورة أمل شقير: إن الملتقى جاء تنظيمه ضمن الدور التوعوي لاستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتنفّذها الوزارة بإشراف من برنامج تنمية القدرات البشرية، لتزويد المبتعثين بالمعلومات الضرورية واللازمة؛ لمساعدتهم في تحقيق أعلى درجات التميُّز خلال هذه الرحلة، والعودة للوطن للانخراط في سوق العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.