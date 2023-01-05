جراحتان ناجحتان بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر تُعيدان الحركة لسبعينية بعد استئصال ورم دماغي

وفي الختام أكد الدكتور وسام العيساوي أن الحالة الصحية للمريضة قد تحسنت منذ اليوم الأول، وخلال 48 ساعة استطاعت الوقوف والحركة؛ مشيرًا إلى أنها خرجت من المستشفى بعد 10 أيام وهي بصحة جيدة بفضل من الله، وخلال أسبوعين تم متابعتها بالعيادة، واتضح تَحسنها التام، وقد استطاعت المشي وبدأت ممارسة حياتها بصورة طبيعية بعد أن انتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها.