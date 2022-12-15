لأول مرة.. جراحة بالشبكية لمريض يعاني نزيفًا وتليفات بتخصصي المؤسس بالطائف

أجرى أطباء مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أول عملية جراحية بالمستشفى لمريض يعاني من نزيف في الشبكية مع وجود تليفات.
وتمت العملية على أيدي الدكتور عبدالعزيز الشهري استشاري طب وجراحة العيون، والحاصل على تخصص دقيق في جراحة الشبكية؛ حيث قام بقص السائل الزجاجي، وإزالة النزيف الدموي والتليفات للمريض، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.
وقال رئيس مركز العيون بالتخصصي الدكتور يامن الجراح لـ"سبق": بدأت عيادات العيون بالمركز في استقبال حالات مرضى الشبكية، وإجراء العديد من الخدمات الطبية لهم؛ من إجراء عمليات الليزر، وعمليات الحقن؛ مما ساهم في تقليل أعداد الحالات المحولة من المرضى الذين يعانون من اعتلال في الشبكية من التخصصي بالطائف للمستشفيات الأخرى.
وأكد الدكتور "الجراح" أن إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز تسعى لتعزيز كوادرها الصحية والطبية لخدمة المرضى في شتى التخصصات؛ ومنها العيون، من خلال التعاقد مع الكفاءات المتميزة في التخصصات الدقيقة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية بما يوفر خدمات طبية شاملة ومتخصصة.