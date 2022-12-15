لأول مرة.. جراحة بالشبكية لمريض يعاني نزيفًا وتليفات بتخصصي المؤسس بالطائف

وقال رئيس مركز العيون بالتخصصي الدكتور يامن الجراح لـ"سبق": بدأت عيادات العيون بالمركز في استقبال حالات مرضى الشبكية، وإجراء العديد من الخدمات الطبية لهم؛ من إجراء عمليات الليزر، وعمليات الحقن؛ مما ساهم في تقليل أعداد الحالات المحولة من المرضى الذين يعانون من اعتلال في الشبكية من التخصصي بالطائف للمستشفيات الأخرى.