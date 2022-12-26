"موهبة" تعلن تأهل 160 مشروعاً للتصفيات النهائية لأولمبياد "إبداع 2023"

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تأهل 160 مشروعاً بحثياً من بين أكثر من 146 ألف مشروع، تم التقدم بها في 21 مجالاً علمياً للمشاركة في التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023"، الذي تنظمه "موهبة" سنوياً، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم.
وسيقام "إبداع 2023" في نسخته الـ13 في فبراير المقبل بالمنطقة الشرقية، ويتم خلاله اختيار 35 طالباً وطالبةً للمشاركة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023".
وقالت "موهبة": تم تحكيم المشروعات المتأهلة للمرحلة الخامسة عن طريق لجنة تحكيم أولمبياد إبداع، التي قيّمت المشاريع، ومستوى مشاركة الطلاب، وفهمهم لمشاريعهم، واختارت المشاريع المكتملة للتأهل للمرحلة المقبلة.
وأشارت تنوع المجالات العلمية لتلك المشاريع، التي شملت مجالات حيوية ذات أولوية وطنية، تُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، حيث احتل مجال علم المواد صدارة المشاريع المتأهلة بـ27 مشروعاً، تلاه مجال الطاقة بـ25 مشروعاً، ثم الكيمياء بـ23 مشروعاً، ومجال الطب الحيوي والعلوم الصحية بـ15 مشروعاً، ثم مجال الهندسة البيئية بـ11 مشروعاً، ثم مجال علوم النبات بـ9 مشاريع، ومجال الفيزياء والفلك بـ7 مشاريع، وفي مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، والروبوتات والأجهزة الذكية بـ6 مشاريع لكل منهما، ثم علم الأحياء الدقيقة بـ5 مشاريع، والهندسة الطبية الحيوية، والكيمياء الحيوية، والتقنيات الهندسية، بـ4 مشاريع لكل مجال، وعلوم الأرض والبيئة، وعلم الأحياء الحسابي والمعلوماتية بـ3 مشاريع لكل منهما، ثم نظم البرمجيات، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، والأنظمة المدمجة بمشروعين لكل مجال، وأخيراً علم الحيوان، والعلوم الطبية الانتقالية بمشروع واحد لكل مجال.
وأضافت "موهبة" أن المشاريع المتأهلة لمرحلة التصفيات النهائية لأولمبياد إبداع 2023، تم اختيارها من بين 146 ألف مشروع، يمثلون 47 إدارة تعليمية للبنين والبنات من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب إدارة تعليم المدارس خارج المملكة، وذكرت أن المشاريع المشاركة في مرحلة التصفيات النهائية لأولمبياد "إبداع 2023"، توزعت على 9 مناطق، واحتلت منطقة الشرقية الصدارة بـ63 مشروعاً، تلتها مكة المكرمة بـ41 مشروعاً، ثم منطقة الرياض بـ33 مشروعاً، ثم منطقة المدينة المنورة بـ12 مشروعاً، ثم منطقة القصيم بـ4 مشاريع، ثم منطقة عسير بـ3 مشاريع، تلتها منطقة جازان بمشروعين، وأخيراً منطقتا الباحة وتبوك بمشروع واحد لكل منهما.
وأوضحت أن عدد مشاريع الطالبات التي تأهلت للمعرض الختامي لأولمبياد إبداع، بلغت 104 مشاريع مقابل 56 مشروعاً للبنين.
ويمثّل المشاركون في المرحلة الخامسة وقبل الأخيرة لأولمبياد "إبداع 2023"، (12) إدارة تعليمية للبنين، و(14) إدارة تعليمية للبنات، تأهلوا من المرحلة الرابعة من الأولمبياد، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي أقيمت في كل من: الرياض، والظهران، وجدة، بالتعاون مع وزارة التعليم وإدارات تعليم الموهوبين في المملكة، وشارك فيها 359 طالباً وطالبةً، تحت إشراف نخبة من المشرفين المتميزين.
وأكدت "موهبة" أن ثمار الجهود التي بذلت في الدورات السابقة، أسهمت في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي، وإحداث حراك علمي لافت بين الطلبة، توّج بحصول المملكة على مراكز عالمية متميزة في المشاركات الدولية.
وأوضحت أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين هذا العام زاد بنسبة 29%، بعد أن ارتفع إلى 146 ألفاً، مقارنةً بـ103 آلاف طالب وطالبة العام الماضي.
ويجسد أولمبياد "إبداع 2023" الشراكة المثمرة والمتميزة والتكاملية بين مؤسسة "موهبة" ووزارة التعليم، للإسهام في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنوياً، حيث يسهم المشرفون التعليميون، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة في دعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.