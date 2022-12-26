"موهبة" تعلن تأهل 160 مشروعاً للتصفيات النهائية لأولمبياد "إبداع 2023"

وأشارت تنوع المجالات العلمية لتلك المشاريع، التي شملت مجالات حيوية ذات أولوية وطنية، تُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، حيث احتل مجال علم المواد صدارة المشاريع المتأهلة بـ27 مشروعاً، تلاه مجال الطاقة بـ25 مشروعاً، ثم الكيمياء بـ23 مشروعاً، ومجال الطب الحيوي والعلوم الصحية بـ15 مشروعاً، ثم مجال الهندسة البيئية بـ11 مشروعاً، ثم مجال علوم النبات بـ9 مشاريع، ومجال الفيزياء والفلك بـ7 مشاريع، وفي مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، والروبوتات والأجهزة الذكية بـ6 مشاريع لكل منهما، ثم علم الأحياء الدقيقة بـ5 مشاريع، والهندسة الطبية الحيوية، والكيمياء الحيوية، والتقنيات الهندسية، بـ4 مشاريع لكل مجال، وعلوم الأرض والبيئة، وعلم الأحياء الحسابي والمعلوماتية بـ3 مشاريع لكل منهما، ثم نظم البرمجيات، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، والأنظمة المدمجة بمشروعين لكل مجال، وأخيراً علم الحيوان، والعلوم الطبية الانتقالية بمشروع واحد لكل مجال.