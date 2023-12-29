الأطفال يُقبلون بشغف على ألعاب الصقور التفاعلية في "كأس العلا"

وتأتي إقامة ركن الطفل بكأس العُلا للصقور تعزيزًا لجهود نادي الصقور السعودي في تثقيف الأطفال؛ من خلال البرامج التثقيفية والتعليمية للأطفال عن الصقور، والأنشطة التفاعلية، للتعرف عن قرب على مثل هذه الهواية التراثية التي ترتبط بإرث الآباء والأجداد.