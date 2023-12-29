الأطفال يُقبلون بشغف على ألعاب الصقور التفاعلية في "كأس العلا"

استقطبت الأنشطةُ وألعابُ الصقور التفاعلية في كأس العُلا للصقور، التي تقام بشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العُلا؛ الأطفالَ وصقّاري المستقبل الموجودين بمنطقة الفعاليات، التي خصّصت في قرية المغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا.
وتمكّن الألعاب التفاعلية من محاكاة تحليق الصقور، ويقوم الطفل بالوقوف أمام الشاشة التفاعلية وتحريك يديه؛ ليتمكّن من التحليق والتحكُّم باتجاهاته وسرعته، ليعيش تجربة تفاعلية فريدة من نوعها.
وتمّ تخصيص ركن لرسم الصقر وتلوينه؛ بهدف إيجاد أجواء جديدة لدى الأطفال، وتنمية مهاراتهم في الرسم وتنمية قدراتهم الفنية؛ من خلال توفير جميع ما يحتاجه الطفل من ألوان أو أوراق رسم.
وتأتي إقامة ركن الطفل بكأس العُلا للصقور تعزيزًا لجهود نادي الصقور السعودي في تثقيف الأطفال؛ من خلال البرامج التثقيفية والتعليمية للأطفال عن الصقور، والأنشطة التفاعلية، للتعرف عن قرب على مثل هذه الهواية التراثية التي ترتبط بإرث الآباء والأجداد.
يشار إلى أنّ كأس العلا للصقور 2023 يُقام حتى 5 يناير المقبل، وخُصّصت له جوائز هي الأعلى في تاريخ مسابقات الصقور، وتصل إلى 60 مليون ريال.