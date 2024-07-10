إعلان موعد التسجيل في دورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين بكلية الملك خالد العسكرية

وذكرت اللجنة، أنه يجب تعبئة الحقول بالمعلومات الدقيقة، ويتحمّل المتقدّم أي تبعاتٍ في حال تسجيل بياناتٍ غير صحيحة، ثم الدخول إلى منصة "مؤهل"؛ للتأكّد من تحديث المؤهلات العلمية.