إعلان موعد التسجيل في دورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين بكلية الملك خالد العسكرية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، موعد التسجيل في دورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين للعام الدراسي 1446هـ، لحملة الشهادة الجامعية عن طريق الموقع الإلكتروني.
وأوضحت اللجنة، أن التسجيل متاحٌ لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وأشارت إلى أن التقديم يكون من يوم الأحد 14 /07/ 2024، حتى يوم الخميس 18 /07/ 2024.
وذكرت اللجنة، أنه يجب تعبئة الحقول بالمعلومات الدقيقة، ويتحمّل المتقدّم أي تبعاتٍ في حال تسجيل بياناتٍ غير صحيحة، ثم الدخول إلى منصة "مؤهل"؛ للتأكّد من تحديث المؤهلات العلمية.