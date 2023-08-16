"خوجة" مثمنًا قرار مجلس الوزراء بإنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة: نقلة نوعية للتميز

وتابع "خوجة": تعد الأبحاث الطبية جزءًا أساسيًّا من منظومة وقاية المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة أفراده، وتلعب دورًا مهمًّا في تحديد المؤثرات الصحية، وإيجاد برامج وخطط وأفضل الأساليب للممارسات الطبية المهنية التي تستند في سياساتها الصحية على الطب المبني على الأدلة والبراهين، كما تُعتبر الأبحاث الصحية من العوامل المهمة والمساندة لتحسين الرعاية الصحية وتطوير الممارسات الطبية، وتحديد المشاكل الصحية والأمراض الجديدة التي تؤثر على البشرية، كما تساهم الأبحاث الصحية في تطوير الأدوية والتشخيصات الطبية والتقنيات الطبية الجديدة والإجراءات الجراحية.