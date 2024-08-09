"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وعسير وجازان والباحة ونجران).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص وينبع النخل حتى الساعة الـ17 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة. وتشهد أمطارًا خفيفة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، أمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العديد والخفجي والنعيرية وقرية العليا حتى الساعة الـ 17 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل والجموم والعاصمة المقدسة. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وأمطارًا متوسطة على القنفذة والليث والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد ميسان ويلملم والطائف. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.