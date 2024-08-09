"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، أمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.