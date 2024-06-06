"عقارات الدولة" تعلن جاهزية مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة

وأفادت الهيئة أن مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر يوفر بيئة عمل إدارية وسكنية للجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الحج على نحوٍ يلبي احتياجات منسوبيها، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم في إدارة وتشغيل وصيانة مرافق المجمَّع على مدار الساعة, ويهدف إلى تمكين المنظومة الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الحج من أداء مهامها وتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، حيث سهَّل عملية التواصل والتنسيق بين الجهات كافة.