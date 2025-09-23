العثيم يعزي القيادة الحكيمة والعالم الإسلامي في وفاة سماحة المفتي العام للمملكة

يتقدم عبد الله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، بخالص العزاء والمواساة إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، "يرحمه الله".