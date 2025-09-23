العثيم يعزي القيادة الحكيمة والعالم الإسلامي في وفاة سماحة المفتي العام للمملكة

يتقدم عبد الله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، بخالص العزاء والمواساة إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، "يرحمه الله".
وقال العثيم: "لقد فقدت المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي عالمًا جليلاً، عرف بعلمه الغزير وتقواه وحرصه على خدمة الدين والوطن. لقد كان سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ نموذجًا مشرفا للعلماء الذين تركوا أثرًا إيجابيًا نافعا في حياتنا العلمية والدينية والاجتماعية ، وأسهموا في نشر العلم والمعرفة وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة ."
وأضاف العثيم: "لقد ترك سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ "يرحمه الله" إرثا طيبًا سيكون منارة للأجيال القادمة، وكان دائمًا مثالًا للتواضع والرحمة والعدل، وسيتذكره الجميع بكل تقدير وإجلال."
وتابع العثيم: "أعزي أسرة آل الشيخ الكريمة، والشعب السعودي الوفي، والأمة الإسلامية كافة على هذا الفقد الجلل. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .