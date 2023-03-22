"اتصالات جدة" تنظّم لقاء توظيف لاحتياجات سوق العمل

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن لقاءات التوظيف التي تُعقد في الكلية أو خارجها لخريجيها، تعدّ من أهم أولويات العمل والخطط التشغيلية لوحدة التنسيق الوظيفي.