"اتصالات جدة" تنظّم لقاء توظيف لاحتياجات سوق العمل

نظّمت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، ممثلة في وكالة شؤون المتدربين، اليوم؛ لقاءَ توظيف بمقر الكلية؛ بهدف استشراف احتياجات سوق العمل ورفده بالكوادر في مجال عمل الاتصالات والإلكترونيات.
وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن لقاءات التوظيف التي تُعقد في الكلية أو خارجها لخريجيها، تعدّ من أهم أولويات العمل والخطط التشغيلية لوحدة التنسيق الوظيفي.
ولفت إلى أن الطلاب الخريجين يتم إجراء المقابلات الشخصية لهم وفق الضوابط والتعليمات المتبعة في مثل هذه اللقاءات؛ للتأكد من استيفائهم لشروط احتياجات سوق العمل.