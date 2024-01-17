شرطة تبوك تطيح بمواطنَيْن لترويجهما مواد مخدرة وبحوزتهما أسلحة نارية

قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطنَيْن؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما سلاحان ناريان، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.