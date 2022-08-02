مختص في البيئة: "البخور" أحد مصادر التلوث المنزلي.. واحذر الأطفال منه لهذا السبب

حذّر المختص في البيئة الدكتور فهد تركستاني من أن دخول الطفل إلى غرفة تم تنظيفها دون تهوية، يعادل استنشاقه لـ 3 سجائر وفقًا لدراسة بريطانية في هذا الجانب.
وشدد في حديثه لقناة الإخبارية على أهمية عدم بقاء النفايات يومًا كاملاً في المنزل، حيث تبدأ بقايا الأطعمة بعد 24 ساعة في التحلل وإخراج مادة تلوث الهواء داخل المنزل، مشيرًا إلى أن التلوث الهوائي يؤثر على الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية والعيون.
وذكر الدكتور تركستاني أن ارتفاع نسبة تلوث الهواء في المنازل إلى 57 % تعد نسبة عالية وهي تعتمد على السلوكيات الفردية والمسؤول عنها رب المنزل.
ولفت في هذا السياق إلى أهمية تهوية المنزل ثلاث مرات في اليوم بحسب توصية منظمة الصحة العالمية، داعيًا إلى فتح النوافذ ربع ساعة على الأقل لتجديد الهواء.
وأوضح "تركستاني" أن استخدام "البخور" في الغرف يعد أحد مصادر التلوث المنزلي.
وأضاف: "لا يجب دخول الطفل أقل من خمس سنوات إلى غرفة تم وضع البخور فيها قبل مرور ساعة".
وأردف: نشم مع "البخور" مواد كيمائية عطرية وهذا مشاهد عند وضع المبخرة بالقرب من الشماغ فنحن نبخّر رئتنا قبل تبخير ملابسنا، مطالبًا في هذا الصدد بتعديل هذه السلوكيات الخاطئة داخل المنزل.