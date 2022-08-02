مختص في البيئة: "البخور" أحد مصادر التلوث المنزلي.. واحذر الأطفال منه لهذا السبب

وشدد في حديثه لقناة الإخبارية على أهمية عدم بقاء النفايات يومًا كاملاً في المنزل، حيث تبدأ بقايا الأطعمة بعد 24 ساعة في التحلل وإخراج مادة تلوث الهواء داخل المنزل، مشيرًا إلى أن التلوث الهوائي يؤثر على الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية والعيون.