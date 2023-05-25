ظلّت 20 عامًا أسيرة للصداع.. "بريدة المركزي" يستخرج جسمًا غريبًا من أنف أربعينية
تمكن أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى بريدة المركزي من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 43 عاماً، كانت تعاني من صداع مزمن وانسداد بالأنف، بسبب وجود جسم غريب بالتجويف الأنفي منذ أكثر من 20 عامًا.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، بحسب التفاصيل الطبية من الفريق المعالج، أن المريضة حضرت إلى عيادة الأنف والأذن والحنجرة، وكانت تعاني من صداع وانسداد بالأنف، وبعد إجراء الأشعة المقطعية على الأنف والجيوب الأنفية واستكمال بقية الفحوصات اللازمة، تبين وجود جسم غريب بالتجويف الأنفي في الجهة اليسرى، وانحراف بالحاجز الأنفي للجهة اليمنى من فترة طويلة.
وأضاف أن الفريق المعالج قرر إجراء عملية جراحية، جرى خلالها إزالة الجسم الغريب وتعديل انحراف الحاجز الأنفي وعمل حشوات بالأنف لمدة 48 ساعة.
وقد استغرقت العملية ساعة واحدة وأجريت بالكامل تحت التخدير الكلي، وتكللت العملية بالنجاح وتحسنت حالة المريضة وخرجت من المستشفى للمتابعة في العيادات الخارجية.
يشار إلى أن مستشفى بريدة المركزي تمكن خلال الربع الأول لعام 2023م، من إجراء أكثر من 30995 فحص أشعة، شملت مختلف فحوصات الأشعة التي أجراها قسم الأشعة بالمستشفى.