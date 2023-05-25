ظلّت 20 عامًا أسيرة للصداع.. "بريدة المركزي" يستخرج جسمًا غريبًا من أنف أربعينية

وأوضح تجمع القصيم الصحي، بحسب التفاصيل الطبية من الفريق المعالج، أن المريضة حضرت إلى عيادة الأنف والأذن والحنجرة، وكانت تعاني من صداع وانسداد بالأنف، وبعد إجراء الأشعة المقطعية على الأنف والجيوب الأنفية واستكمال بقية الفحوصات اللازمة، تبين وجود جسم غريب بالتجويف الأنفي في الجهة اليسرى، وانحراف بالحاجز الأنفي للجهة اليمنى من فترة طويلة.