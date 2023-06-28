وسط أجواء آمنة مفعمة بالخشوع.. المصلّون يؤدّون صلاةَ عيد الأضحى بكافة المناطق

أدّى المصلّون، اليوم، صلاةَ عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة، وسط أجواء آمنة مطمئنّة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل.
ففي مكة المكرمة أدى المصلون صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام، وسط أجواء روحانية وإيمانية.
وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى اللهِ؛ فإنهَا أقوَى وأولى وأعدلُ، وهي خيرُ اللباسِ في الوجودِ وأجملُ، فما أحسنهَا منْ زينةٍ لمنْ كانَ يعملُ، وهي الذخرُ يومَ القيامةِ والزادُ المؤملُ.
وخاطب ضيوفَ الرحمنِ في خطبة عيد الأضحى المبارك، بالقول: حُجَّاجَ بيتِ اللهِ الحرامِ، هنيئًا لكم يا مَنْ لبّيتُم النداءَ، فأتيتُم مِنْ كلِّ فجٍّ عميقٍ، وفارقتُم الأهلَ والأوطانَ شوقًا إلى البيتِ العتيقِ، وأداءً لركنٍ من أركان الإسلامِ، وشَعيرةٍ منْ شعائرِهِ العِظامِ، مرددينَ بلسانِ الحالِ والمقالِ: لبيكَ اللهم لبيكَ.
وأضاف: لقد منَّ اللهُ عليكُم بالوقوفِ على صعيدِ عرفة، والمبيتِ بمزدلفةَ، والإفاضةِ إلى منى، وها نحنُ نرفلُ وإياكُم في هذا اليومِ العظيمِ، الذي عظَّمَهُ ربٌّ كريمٌ، فرفعَ قَدرَهُ، وأَبانَ فَضلَهُ، وشَرَّف ذِكرَهُ، وسمَّاهُ يومَ الحجِ الأكبر؛ لأن الحُجَّاجَ يؤدونَ فيه مُعظمَ مَناسكِ الحجِّ، مِن رمْي للجمراتِ ونحرٍ وحلقٍ وطوافٍ وسعي.
ودعا الدكتور الدوسري حجَّاجَ بيتِ اللهِ الحَرامِ، إلى لزوم المبيت بمنىً أيامَ التشريقِ، والإكثار فيها مِنْ ذكرِ اللهِ وتكبيرِهِ؛ امتثالًا لأمرِ الله تعالى، واتباع سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واقتفاءً لأثر السلف الصالح.
وبيّن فضيلته أن للأضحيةِ شروطًا: أن تبلغَ الأضحيةُ السنَّ المعتبرَ شرعًا، وأن تكونَ سالمةً منَ العيوبِ، وأن تُذبح بعدَ الفراغِ منْ صلاةِ العيدِ، وينتهي وقتها بغروبِ الشمسِ منَ اليومِ الثالث عشر، فضحوا تقبلَ اللهُ ضحاياكُم، وطِيبوا بها نفسًا، تقبَّلَ اللهُ منَّا ومنكُم صالحَ الأعمالِ، وأعادَ اللهُ علينا وعليكُم هذه الأيامِ بأحسن الأحوال.
وفي المدينة المنورة أدّى جموع المصلين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد النبوي، يتقدّمهم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وعقب الصلاة، استهلّ إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطبتَي العيد بالتهليل والتكبير، وتعظيم الله عزّ وجلّ، والثناء عليه، موصيًا المسلمين بتقوى الله وطاعته، وحمده على ما أنعم به عليهم من نعم، وأجلّها نعمة الإيمان به تعالى.
وقال الشيخ حسين آل الشيخ: عباد الله، عيدكم مبارك، جعل الله أيامنا سرورًا وفرحًا وحبورًا، العيد في الإسلام ترويح للقلوب، وإسعاد للنفوس، فيا أيها المسلم، حق لك ان تفرح بما منّ الله من لذة الطاعة ونعمة الهداية، "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ".
وأضاف: فيا أمة الإسلام أدخلوا على أنفسكم في أعياد الإسلام البهجة والسرور، والسعادة والحبور، وهكذا في كل يومٍ لا يعصي الله فيه مسلم، فهو بهذه المثابة، مبينًا أن من مقاصد العيد تقارب القلوب ونشر المحبة والمودة بين أبناء الإسلام، فتبادلوا السلام والتهاني، وابذلوا لهم الدعاء والتهاني؛ فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من مسلمَين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يتفرقا".
وأضاف فضيلته قائلًا: انشروا لبعضكم البشاشة والطلاقة والرحابة، وأظهروا لأنفسكم الابتسامة والوضاءة، وتعارفوا بكل معنىً جميل، وكل فعلٍ نبيل؛ فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تحقرن من المعروف شيئًا وإن تلقى أخاك بوجه طلق".
وبيّن فضيلته أن العيد تربية على سخاء النفس، وسلامة الصدر وصفاء السريرة، وعلى العفو والتسامح والصفح، فتخلّقوا بهذه الصفات الحسنة والصفات الجميلة، فيا معاشر المسلمين إنّ يومكم هذا يومٌ شريف، فقد روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أعظم الأيام عند الله يوم النحر".
وفي المنطقة الشرقية أدى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين بالدمام.
وأم المصلين مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش، الذي تحدث عن يوم عرفة، وغفران الذنوب وقبول العمل، وعن رحمة الله الواسعة، والأجور والثواب وفضل صيام يوم عرفة، وعن عيد الأضحى المبارك وإدخال السرور على الأرحام والأقارب والمعارف وعموم الناس، وتفقد اليتامى والمحتاجين وقضاء حاجاتهم، وأن ذلك من أحب الأعمال إلى الله عز وجل.
وفي منطقة حائل تقدم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى، بجامع الملك فهد، كما أدى الصلاة مع سموه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، وعدد من مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكريين.
وقد أمّ المصلين رئيس المحكمة العامة بالمنطقة فضيلة الشيخ محمد بن فهد آل مسعود الذي تحدث عن فضل يوم النحر، مؤكداً ضرورة أن ينحر المسلم أضحيته متى ما كان قادراً عليها تأسيا بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حاثاً المسلمين على تقوى الله والعمل الصالح لما فيه من الأجر العظيم .
كما أقيمت صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة حائل.
وفي منطقة الحدود الشمالية تقدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى، بمصلى العيد الرئيس بحي المحمدية في مدينة عرعر .
وأمّ المصلين الشيخ سعد بن لطيف العنزي, الذي استهل خطبته بالحمد والثناء للمولى عز وجل على تيسير الحج للحجيج، داعيًا إلى التقوى والعمل على الطاعات والتقرب إلى الله في يوم النحر، وبين آداب الأضحية والأحكام ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع ما قدموا من خير وصدقات و أن يحفظ قيادة المملكة ويديم على الوطن الأمن والأمان.
وفي منطقة عسير تقدم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى، في جامع اثنين بمحافظة بللسمر.
وأمّ المصلين إمام وخطيب الجامع الشيخ سعيد بن فهران الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام. وقال: إنه في هذا اليوم تجتمع البهجة والفرح على مسلمي العالم لما لها من فضل حيث تجتمع في أيام العشر عبادات عظيمة ومنها وقوف المسلمين بعرفات، وإقامة صلاة العيد في أيام النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله تعالى.
وفي منطقة القصيم أدى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك ، بمصلى العيد بحي الصفراء بمدينة بريدة.
وقد أمّ المصلين فضيلة الشيخ سليمان الربعي الذي أثنى في بداية خطبته على الله سبحانه وتعالى وشكره على النعم التي لاتعد و لاتحصى والقيام بشعائر الإسلام وعيد الأضحى، مشيرا فضيلته إلى أن المسلمين يجدون أنفسهم من خلال هذه المشاعر والأذكار وما لها من الأثر في حياتهم ، متحدثاً عن عظم أجر الأضحية ومنزلتها عند الله ، منوهاً بالجهود العظيمة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة – أعانها الله – في خدمة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم ليقوموا في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة ، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير والسداد .
وفي منطقة الجوف تقدم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا .
وأمّ المصلين فضيلة الشيخ طارق السلامة، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث المصلين على تقوى الله، مُبيّناً ما ليوم النحر من فضائل وخير يجزي الله به عباده.
واختتم خطبته بالابتهال إلى الباري جل وعلا بالحمد والثناء على ما أتم للحجيج من يسر وتسهيل وهم ينعمون بفضل من الله ثم بما تقدمه هذه البلاد المباركة من خدمة لهم بتهيئة الحرمين الشريفين بأفضل الخدمات الصحية والأمنية، سائلاً الله أن يُجزل الأجر والثواب لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- ، شاكراً المولى عز وجل على ما أنعم به علينا في بلادنا من أمنها وازدهارها ورخاءها.
وفي مدينة تبوك تقدم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك ، في مصلى العيدين بمدينة تبوك، وأمّ المصلين رئيس المحكمة الجزائية بتبوك إمام وخطيب جامع الوالدين جابر بن علي الحربي، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وتكبير الله سبحانه.
وقال: هنيئا لكم ما أصبحتم فيه من توحيد وطاعة وأمن وعافية وكفاية وغنى ومحبة واجتماع وعيد وسرور، هذا يوم عيدكم وفرحكم وموسم حجكم و تقبل الله منكم الطاعات وأدام عليكم المسرات وأعاده هذا العيد علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير والعافية والبركات والعز والتمكين.
وفي منطقة نجران تَقَدّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة نجران.
وقد أَمّ المصلين قاضي الاستئناف فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب الذي حمد الله وأثنى عليه على ما أنعم به على عباده من النعم الكثيرة التي تستوجب الشكر للخالق سبحانه وتعالى.
وأوصى الشيخ "آل طالب" المسلمين بتقوى الله في السر والعلن، وفعل الخيرات، واجتناب المنكرات، والعمل على المداومة على الطاعات، والمحافظة على الصلوات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والبعد عن البغضاء والحسد للفوز بالجنة والنجاة من النار؛ مبيناً أن من أفضل الطاعات وأجلّ القربات في هذه الأيام التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدايا والأضاحي.
وفي منطقة جازان، أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى يتقدمهم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان.
وأمّ المصلين الشيخ علي بن شيبان العامري، الذي دعا المسلمين إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلن والمداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة .
وتطرق إلى الأضحية وشروطها، وأن تذبح بعد الفراغ من صلاة العيد وينتهي وقتها بغروب الشمس من اليومِ الثالث عشر، مؤكداً أنها تعد من أعظم ما يتقرب به المسلم في هذا اليوم المبارك إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام واتباعاً لسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، حاثاً المصلين على زيارة الأقارب وصلة الأرحام والبر بالوالدين والإكثار من التسبيح والاستغفار لله عز وجل.
كما أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة جازان .
وفي محافظة جدة أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك يتقدمهم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بحي المرجان .
وقد أم المصلين الشيخ عبدالعزيز بن صالح الزهراني ، الذي توجه بالشكر والحمد لله على أن مكن حجاج بيت الله الحرام من الوقوف بصعيد عرفات الطاهر في جو مفعم بالروحانية والإيمان تكلأهم عناية المولى في ظل ما وفرته وهيأته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات مادية وبشرية ومرافق خدمية عظيمة تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن ليتسنى لهم تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة ، داعيا الله أن يكتب هذه الأعمال الجليلة والجهود المباركة في موازين حسنات ولاة الأمر في هذه البلاد وفقهم الله، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه بما فيه خير الإسلام والمسلمين، سائلاً الله أن يتقبل من جميع الحجاج حجهم وأن يعودوا بلادهم سالمين غانمين وقد غفر الله لهم جميع الخطايا والذنوب.
وفي منطقة الباحة أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الملك فهد بمدينة الباحة يتقدمهم وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري.
وأمّ المصلين رئيس المحكمة العامة بلجرشي فضيلة القاضي الشيخ هشام بن محمد الهدية الذي حمد الله على ما منّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في يسر وسهوله وطمأنينة مبينا عظمة الحج وفضله ومنافعه على المسلمين.
ونوّه فضيلته بالجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيدها الله – لخدمة ضيوف الرحمن ليقضوا فريضتهم بيسر وسهولة وطمأنينة، مبيناً فضل الأضحية وأنواعها وأحكامها وشروطها ووقتها وكيفية الإفادة منها ومالها من أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى.