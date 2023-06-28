وسط أجواء آمنة مفعمة بالخشوع.. المصلّون يؤدّون صلاةَ عيد الأضحى بكافة المناطق

وقد أمّ المصلين فضيلة الشيخ سليمان الربعي الذي أثنى في بداية خطبته على الله سبحانه وتعالى وشكره على النعم التي لاتعد و لاتحصى والقيام بشعائر الإسلام وعيد الأضحى، مشيرا فضيلته إلى أن المسلمين يجدون أنفسهم من خلال هذه المشاعر والأذكار وما لها من الأثر في حياتهم ، متحدثاً عن عظم أجر الأضحية ومنزلتها عند الله ، منوهاً بالجهود العظيمة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة – أعانها الله – في خدمة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم ليقوموا في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة ، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير والسداد .