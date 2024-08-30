الأمان بالحافلات المدرسية.. تساؤلات حول تفعيل زر الإنذار الخلفي بعد حوادث نسيان الطلاب

هذه الحوادث تفتح الباب لتساؤلات حول فاعلية أجهزة الإنذار في الحافلات المدرسية الحكومية والأهلية. وأمام ذلك قدمت إدارة تعليم جدة قبل سنوات خلال مؤتمر الأمن والسلامة، الذي نظمته وزارة التعليم، تجربة جهاز إنذار، يُنبه السائقين لوجود شخص داخل الحافلة قبل إطفاء المحرك؛ وذلك لضمان عدم نسيان أي طالب داخل الحافلة، لكن يبقى السؤال: هل تم تركيب هذه الأجهزة في جميع الحافلات الحكومية والأهلية؟ وإن كانت موجودة، هل تعمل بالشكل المطلوب أم هناك قصور في استخدامها؟ وما مدى التزام السائقين بتفعيل هذه الأجهزة، والتحقق من خلو الحافلة من الطلاب؟ وما هي الرقابة التي تُفرض لضمان أن هذه الأنظمة تعمل بشكل فعّال، وتحمي الطلاب من المخاطر؟