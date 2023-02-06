أخطرها الضحل.. "مقارنة بين أنواع الزلازل وعمقها" يعقدها "المسند"

فرَّق أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، بين أنواع الزلازل، مشيراً إلى أنها تُصنف حسب عمق البؤرة، ولها ثلاثة أنواع.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، الأنواع الثلاثة للزلازل من حيث العمق، مشيراً إلى أنها تشمل "الزلازل الضحلة وتنشأ على عمق 70 كم فأقل "كزلزال تركيا اليوم، والزلازل المتوسطة وتنشأ على عمق بين 70 - 300 كم، والزلازل العميقة وتنشأ على عمق 300 - 700 كم".
وأضاف: "بوجهٍ عام كلما كان -الزلزال- ضحلاً كان أخطر، #زلزال_سوريا".