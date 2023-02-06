محليات

أخطرها الضحل.. "مقارنة بين أنواع الزلازل وعمقها" يعقدها "المسند"

قال: تنشأ المتوسطة على عمق 70 لـ 300 كم والعميقة 300 لـ 700 كم
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
سبق
سبق

فرَّق أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، بين أنواع الزلازل، مشيراً إلى أنها تُصنف حسب عمق البؤرة، ولها ثلاثة أنواع.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، الأنواع الثلاثة للزلازل من حيث العمق، مشيراً إلى أنها تشمل "الزلازل الضحلة وتنشأ على عمق 70 كم فأقل "كزلزال تركيا اليوم، والزلازل المتوسطة وتنشأ على عمق بين 70 - 300 كم، والزلازل العميقة وتنشأ على عمق 300 - 700 كم".

وأضاف: "بوجهٍ عام كلما كان -الزلزال- ضحلاً كان أخطر، #زلزال_سوريا".

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