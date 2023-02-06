أخطرها الضحل.. "مقارنة بين أنواع الزلازل وعمقها" يعقدها "المسند"

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، الأنواع الثلاثة للزلازل من حيث العمق، مشيراً إلى أنها تشمل "الزلازل الضحلة وتنشأ على عمق 70 كم فأقل "كزلزال تركيا اليوم، والزلازل المتوسطة وتنشأ على عمق بين 70 - 300 كم، والزلازل العميقة وتنشأ على عمق 300 - 700 كم".