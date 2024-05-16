الأسرة الخضراء.. 5 أدوار محورية للعائلة لرفع مستوى الوعي بالتغيرات المناخية

أكد مجلس شؤون الأسرة على الدور المحوري للأسرة في رفع مستوى الوعي بالتغيرات المناخية، وغرس القيم والعادات البيئية المستدامة، والإسهام بفعالية في خفض الآثار السلبية للتغير المناخي.
وتفصيلًا، أوضح المجلس خلال إنفوجراف على حسابه بمنصة "إكس"، أن هناك 3 آثار لتغير المناخ على صحة الأسرة، وهي: زيادة التلوث البيئي في الحياة العامة، وحدوث الظواهر الجوية المتطرفة، وتعطيل النظم الزراعية والغذائية والاقتصادية.
وأضاف المجلس أن الأسرة لها 5 أدوار محورية لخفض التغيرات المناخية هي: الحث على اتخاذ إجراءات مناخية هادفة وفعالة، وغرس العادات المستدامة والوعي المناخي منذ سن مبكرة، والمساعدة على دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في التعليم المبكر، وبناء نموذج يعتمد على تقليل النفايات وتجديد الموارد الطبيعية، ودور العائلات في تمرير ونقل القيم عبر الأجيال.