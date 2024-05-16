الأسرة الخضراء.. 5 أدوار محورية للعائلة لرفع مستوى الوعي بالتغيرات المناخية

وأضاف المجلس أن الأسرة لها 5 أدوار محورية لخفض التغيرات المناخية هي: الحث على اتخاذ إجراءات مناخية هادفة وفعالة، وغرس العادات المستدامة والوعي المناخي منذ سن مبكرة، والمساعدة على دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في التعليم المبكر، وبناء نموذج يعتمد على تقليل النفايات وتجديد الموارد الطبيعية، ودور العائلات في تمرير ونقل القيم عبر الأجيال.