"تلال" و"إنيسمور" توقِّعان عقد تطوير فندقٍ عصريٍّ في مدينة الخُبَر والأول من نوعه بالمنطقة الشرقية

الجدير بالذكر أن "قلب الخبر"، الذي أُعلن عنه في معرض "سيتي سكيب العالمي"، وبقيمة تناهز 6 مليارات ريال سيضمُّ عددًا من العلامات التجارية، ومنها "25hours" التي ستتواجد لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بعد تواجدها في نيوم، وعدة مدن مثل: كوبنهاجن، فيينا، جاكرتا، زيورخ، دبي، دزلدورف، فلورانس، همبرغ، كللوكن، ميونخ، برلين، وأخيرًا في الخُبَر.