"تلال" و"إنيسمور" توقِّعان عقد تطوير فندقٍ عصريٍّ في مدينة الخُبَر والأول من نوعه بالمنطقة الشرقية

في خطوةٍ إستراتيجيةٍ مُهمَّةٍ لتعزيز قطاع الضيافة وتقديم تجارب فريدة للنزلاء، تمَّ الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكةٍ بين "تلال" و"إنيسمور" العلامة الرائدة في قطاع الضيافة؛ وذلك لتطوير أحدث فنادق مدينة الخُبَر "25 أورز قلب الخبر"، لأول مرة في المملكة بعد تواجده في نيوم تروجينا.
وتهدف هذه الشراكة إلى دمج العناصر الابتكارية لتقديم تجارب إقامة استثنائية ومميَّزة، والتي تعكس روح الابتكار والثقافة في مجتمع قلب الخُبَر المُقدَّم من شركة "تلال".
وسيتضمن فندق "25 أورز قلب الخُبَر" ١٧٠ غرفةً وجناحًا، بالإضافة إلى ٨٠ شقةً مفروشةً للإقامات الطويلة المدى تعتمد على مفهوم التفرُّد والتميُّز، حيث يتمُّ تنسيق غرف الفندق بشكلٍ استثنائيٍّ يعكس تفاصيل المدينة؛ ليحكي قصةً فريدةً من نوعها.
ويُتيح الفندق مجموعةً من الخدمات الترفيهية، بما في ذلك وجهات مطاعم متعدِّدة، وحمام سباحة وصالة ألعاب رياضية، كما يحتوي على الصالة الدائرية وهي العلامة الفارقة لفندق "25 أورز قلب الخُبَر"؛ لتصبح ملاذًا للحواس عبر اكتشاف سحر العجائب في الفندق.
وكجزءٍ من إستراتيجية التطوير، تقدِّم "تلال" و"إنيسمور" لأول مرة في المملكة العلامة التجارية Working From_، للمساحات المشتركة، والتي تتضمَّن غرف اجتماعاتٍ، وكبائن هاتفية بمساحة تزيد على 2000 متر مربع. والكثير من المزايا، بالإضافة إلى أحقيَّة المشتركين في التمتع بمزايا الفندق، بما في ذلك عروضٌ خاصةٌ على المرافق وخصومات الطعام والشراب.
الجدير بالذكر أن "قلب الخبر"، الذي أُعلن عنه في معرض "سيتي سكيب العالمي"، وبقيمة تناهز 6 مليارات ريال سيضمُّ عددًا من العلامات التجارية، ومنها "25hours" التي ستتواجد لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بعد تواجدها في نيوم، وعدة مدن مثل: كوبنهاجن، فيينا، جاكرتا، زيورخ، دبي، دزلدورف، فلورانس، همبرغ، كللوكن، ميونخ، برلين، وأخيرًا في الخُبَر.
ويُعتَبر مجتمع "قلب الخبر"، أحد أهم المشاريع متعدِّدة الاستخدامات في المملكة، وأكثرها تفرُّدًا، والذي يهدف ليكون مجتمعًا فريدًا يُحقِّق المعنى الحقيقي لرغد العيش، من خلال توفيره بيئةٍ سكنيةٍ تغني حاجة الأفراد والمستثمرين من سكنٍ وترفيهٍ ومراكز الأعمال بالشكل الذي يعكس هوية مدينة الخُبَر، وليكون واجهةً ومنارةً للتذكير بأسلوب حياة مدينة الخُبَر.
كما يُعتَبر قلب الخُبَر أول المجتمعات المتكاملة والمتجانسة من نوعه في المملكة، والممتد على مساحة 268 ألف متر مربع، وهو مُصمَّم من قِبَل مكتب WATG لندن، ويخدم فكرة العيش واللعب والعمل في مكانٍ واحد، مبنيًّا على مبدأ أنسنة المدن، وتعزيز المشي، موائمًا لرؤية 2030؛ ليجعل المنطقة الشرقية على خارطة المدن السعودية الثلاث الأكثر رغبة للعيش فيها على مستوى العالم.
وتُعتَبر هذه الاتفاقية خطوةً إيجابيةً نحو تعزيز التعاون بين الشركتَين، وتحقيق النجاح المشترك في قطاع الاستثمار والضيافة؛ حيث تتلاقى رؤية شركة "تلال" و"إنيسمور" بالجمْع بين التصميم والثقافة والتفرُّد، وتوفير تجربةٍ لا تُنسى لضيوفها وسكانها.
وعلَّق عبدالرحمن البسام، الرئيس التنفيذي لشركة "تلال": "توقيع هذه الشراكة يُعتبر خطوةً إستراتيجيةً مهمةً لتعزيز قطاع الضيافة، وتقديم تجارب فريدة للنزلاء، وتهدف هذه الشراكة إلى تعاون أهم الشركات الرائدة في القطاع كمجموعة التميمي كمستثمر إستراتيجي، و"إنيسمور" كأهم شركات الضيافة وأسلوب الحياة، بالإضافة لـ "تلال" كمطوِّرٍ شاملٍ، ودمج العناصر الابتكارية؛ لتقديم تجارب إقامة استثنائية ومميَّزة تعكس روح الابتكار والثقافة في مجتمع قلب الخُبَر المطوَّر من قِبَل شركة "تلال للتطوير العقاري"، والتي تُعتبر أكبر تحالفٍ عقاريٍّ على مستوى المملكة العربية السعودية. فتقوم بدورها في خلق هويةٍ فريدةٍ لمجتمع قلب الخُبَر من خلال تقديم قيمةٍ حقيقيةٍ للمستثمرين والساكنين. وبذلك تفي "تلال" بوعدها، ببناء مجتمعاتٍ ملهمةٍ لعيش حياةٍ رغيدة".
من جانبه أضاف لويس عبود، الرئيس التنفيذي للتطوير ونائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في "إنيسمور"، قائلًا: "يُسعدنا الإعلان عن فندق 25 أورز قلب الخُبَر بالتعاون مع شركائنا في شركة "تلال". تمَّ إطلاق 25 أورز في الشرق الأوسط في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، قمنا بإعادة تعريف وإعادة ابتكار مفهوم الضيافة في المنطقة. نحن متحمِّسون للثقة التي مُنِحت لنا في هذا التطوير الجديد والأول من نوعه.
وأضاف: بجانب 25 أورز الفندق اذي يحتل المرتبة الثانية على مستوى المملكة للفنادق المبتكرة. نحن متحمِّسون لإطلاق العلامة التجارية Working From_ في السوق المحلية لجيلٍ متزايدٍ من روَّاد الأعمال والشركات الناشئة، وأولئك الذين يرغبون في نمطٍ جديدٍ للعمل المستند على مفهوم العمل عن بُعد. ونتطلَّع إلى استقبال الضيوف الدوليين والمحليين لتجربة الأفضل من علامات إنيسمور من خلال كلتا العلامتَين التجاريتَين".
ومن المتوقع افتتاح فندق 25 أورز قلب الخُبَر، في عام 2028، كمركزٍ ثقافيٍّ وحضريٍّ يُعيد تعريف معنى العيش في الخُبَر، كما سيضمن مجتمع قلب الخُبَر العديد من العلامات التجارية الفريدة في كلٍّ من قطاعات التجزئة، الخدمات، الترفيه والأعمال.
تأسَّست شركة "تلال" عام 2020 كأكبر تحالفٍ عقاريٍّ في المملكة، والتي تضمُّ أهم مجموعات الأعمال "مجموعة التميمي، مجموعة القباني، مجموعة العثمان"، والتي تُتيح لـ "تلال" إمكانيات وموارد أكثر من 114 شركةً ضمن التحالف، تخدم توجُّه الشركة ورؤيتها في إنشاء مجتمعاتٍ بمستوى عالمي، وبأن تكون أكثر المجتمعات رغبةً للعيش في المملكة، والتي تقدِّم جودة الحياة الحقيقية.