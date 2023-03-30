مقدونيا الشمالية.. تدشين برنامجيْ هدية الملك لتوزيع التمور وتفطير الصائمين

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامجيْ هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان لعام 1444هـ، في مقر الاتحاد الإسلامي في جمهورية مقدونيا الشمالية، بحضور رئيس العلماء ومفتي الديار المقدونية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، ورئيس مجلس الشورى في الاتحاد الإسلامي نسيب دميري، وممثل سفارة المملكة في ألبانيا نايف المضيان، والملحق الديني بالسفارة في البوسنة والهرسك عامر العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية المقدونية.