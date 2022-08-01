أمير الرياض بالنيابة يطلع على برنامج والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن لتأهيل ذوي "طيف التوحد"

واستمع أمير منطقة الرياض بالنيابة إلى شرح عن البرنامج لتأهيل وتوظيف ذوي اضطراب طيف التوحد التي تشرف عليه مؤسسة سعي الوقفية، الذي صمم وفق مهنية عالية عبر برمجة السلوك والتعليم المنظم والتأهيل الأسري، ويهدف إلى بناء برنامج تدريبي يتناسب مع قدرات وميول الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، ويعزز المهارات الاستقلالية والإدراكية وثقة المستفيدين بأنفسهم وتأمين أفضل الفرص الوظيفية لهم بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم المهني.