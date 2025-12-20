إمارة الشرقية تشارك في معرض "واحة الأمن" ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، تشارك إمارة المنطقة الشرقية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة بالصياهد، من خلال معرض وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية «واحة الأمن»، الذي يأتي تحت شعار «أصالة وأمن».
ويستعرض جناح إمارة المنطقة الشرقية أمام زواره أبرز معالم المنطقة التاريخية والسياحية، وقصة بداية النفط، والزيارات الملكية للمنطقة، إضافة إلى المشاريع التنموية التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة.
ويُذكر أن معرض وزارة الداخلية يضم ميدانًا للرماية، وعروضًا عسكرية، وفلكلورًا شعبيًا، إلى جانب عدد من الأنشطة والفعاليات والخدمات المتنوعة، ويستقبل زواره طوال أيام الأسبوع من الساعة (10) صباحًا حتى الساعة (8) مساءً، ويوم الجمعة من الساعة (1) مساءً حتى الساعة (8) مساءً.