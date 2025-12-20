إمارة الشرقية تشارك في معرض "واحة الأمن" ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

ويُذكر أن معرض وزارة الداخلية يضم ميدانًا للرماية، وعروضًا عسكرية، وفلكلورًا شعبيًا، إلى جانب عدد من الأنشطة والفعاليات والخدمات المتنوعة، ويستقبل زواره طوال أيام الأسبوع من الساعة (10) صباحًا حتى الساعة (8) مساءً، ويوم الجمعة من الساعة (1) مساءً حتى الساعة (8) مساءً.