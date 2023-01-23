"الوطنية للإسكان" تدشّن منصة "مواد" لخدمة الموردين والمطورين العقاريين

وتسهل المنصة الإلكترونية عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع مصانع وموردي مواد وتقنيات البناء، لغرض دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، حيث تستهدف خدمات منصة مواد الإلكترونية مجموعة متنوعة من مواد البناء يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين، بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج، وتوفر المنصة خيارات لشراء مواد البناء بأسعار تنافسية خاصة لمشاريع الوطنية للإسكان.