كاتب سعودي: نساندُ أهلنَا في الكويت ونشاركهم المُصاب الجَلَل

يؤكد الكاتب الصحفي أحمد الظفيري أننا في المملكة، نساندُ جميعًا أهلنَا في الكويت، ونشاركهم المُصاب الجَلَل، برحيل سموِّ أميرِ دولةِ الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، والذي برحيله فَقَدَت الكويتُ ودولُ الخليجِ أميرًا مُتواضعًا مُحبًّا للخيرِ والسَّلام، والآن ننظر معهم نحو الغد الذي سيستمر من خلاله الكويتيُّون في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، تحت قيادةِ سموِّ الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وفي مقاله "نشارك الكويتيِّين أحزانهم" بصحيفة "المدينة"، يقول الظفيري: "برحيل سموِّ أميرِ دولةِ الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فَقَدَت الكويتُ ودولُ الخليجِ أميرًا مُتواضعًا مُحبًّا للخيرِ والسَّلام، رحل سموُّه، وترك خلفه إرثًا ملؤه الذِّكرى الطيِّبة، والأعمال الإنسانيَّة".
ويضيف "الظفيري" قائلًا: "واليوم.. يستكملُ سموُّ الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسيرةَ التَّنمية في الكويت؛ لتكون مع شقيقتها السعوديَّة وبقيَّة دُول الخليج أحد أركان الرَّخاء، الذي جعل شعوب هذه المنطقة ينعمُونَ بالخيراتِ والاستقرارِ، والازدهارِ المُستدام.. خبراتٌ متراكمةٌ اكتسبها سموُّ الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتسلسل في أعمالٍ ومهامَّ ومناصبَ، ترك سموُّه من خلالها بصمةَ نجاحٍ، وأثرًا إيجابيًّا، وتحوُّلًا في هذه الملفات التي أدارها".
وينهي "الظفيري" قائلًا: "نساندُ جميعًا -نحنُ السعوديِّين- أهلنَا في الكويت، ونشاركهم هذا المُصاب الجَلَل، وننظر معهم نحو الغد الذي سيستمر من خلاله الكويتيُّون في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، تحت قيادةِ سموِّ الأمير الشيخ مشعل الأحمد".