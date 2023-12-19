كاتب سعودي: نساندُ أهلنَا في الكويت ونشاركهم المُصاب الجَلَل

ويضيف "الظفيري" قائلًا: "واليوم.. يستكملُ سموُّ الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسيرةَ التَّنمية في الكويت؛ لتكون مع شقيقتها السعوديَّة وبقيَّة دُول الخليج أحد أركان الرَّخاء، الذي جعل شعوب هذه المنطقة ينعمُونَ بالخيراتِ والاستقرارِ، والازدهارِ المُستدام.. خبراتٌ متراكمةٌ اكتسبها سموُّ الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتسلسل في أعمالٍ ومهامَّ ومناصبَ، ترك سموُّه من خلالها بصمةَ نجاحٍ، وأثرًا إيجابيًّا، وتحوُّلًا في هذه الملفات التي أدارها".