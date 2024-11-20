"تحفيز الاستثمار وحوكمته".. محور نقاش اليوم الثاني بمنتدى الرياض الاقتصادي الـ11

وتحدّث المحاور الثاني وهو رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باتحاد الغرف التجارية المستشار أيمن بن أحمد الحازمي؛ لافتًا إلى أنه على الرغم من أهمية الحوافز للاستثمار في المناطق؛ لكن الأهم هو الاهتمام بتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية؛ معتبرًا أن البنية التحتية هي التحدي الأكبر، ومن الأجدى وجود مجلس استراتيجي للصناعة لربط استراتيجية التنمية في المناطق مع الاستراتيجية الصناعية.