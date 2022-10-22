من هي القصواء التي رفضت الماء والطعام بعد وفاة الرسول حتى فارقت الحياة؟

ويشتمل المعرض على شاشات تُوَضح مسيرة النبي من اليوم الأول والثاني، ويحمل هذا القسم مخطوطات في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاشات تُوَضّح فعليًّا المناطق التي مر بها، كما ينتقل الزائر إلى قسم يلخص الأيام الثالث والرابع والخامس من الهجرة، ويوضّح طرق سير الرسول، وقصص القبائل التي تسكن في المناطق التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مرورًا بقسم اليومين السادس والسابع للهجرة، وفيهما محاكاة لقصواء الرسول التي حملته إلى المدينة المنورة.