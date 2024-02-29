6 ملايين و396 ألفًا استفادوا من خدمات "شؤون المسجد النبوي".. في أسبوع

نشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، اليوم، تقريرًا للخدمات المقدمة بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، حيث استقبل المسجد النبوي أكثر من 6 ملايين و396 ألف مصلٍ وزائر، وسط جهود تنظيمية وإرشادية تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمتهم ورعايتهم.
وبيّنت الهيئة في تقريرها، أن (722988) زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما، كما أدى (294746) زائراً الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.
وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن (11.111) من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات (110841) زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد (13301) شخص من خدمة المكتبات، في حين استقبلت المعارض والمتاحف (4910) مستفيدين، كما قُدم (128047) إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى (12148) خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.
وشملت الخدمات الميدانية تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ (107684) مستفيداً، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد (29527) زائراً، كما قدمت أكثر من (150) ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع (196051) وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.