6 ملايين و396 ألفًا استفادوا من خدمات "شؤون المسجد النبوي".. في أسبوع

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن (11.111) من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات (110841) زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد (13301) شخص من خدمة المكتبات، في حين استقبلت المعارض والمتاحف (4910) مستفيدين، كما قُدم (128047) إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى (12148) خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.