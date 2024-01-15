شاهد.. لقطة رائعة لـ"سديم رأس الدولفين" في "سماء أبو ظبي"

أوضح مركز الفلك الدولي، أن سديم رأس الدولفين يُعتبر (غازًا وغبارًا كونيًّا) يقع في مجموعة "الكلب الأكبر"، وسمي بذلك لأن شكله يشبه رأس الدولفين، ويبعد عن الأرض 4530 سنة ضوئية، ويحتاج الضوء إلى ستين سنة ليقطعه من أوله إلى آخره.
وأضاف مدير المركز المهندس محمد شوكت عودة، أن هذا السديم يتكون في معظمه من الهيدروجين المؤين، والذي نتج عن انفجار النجم اللامع نسبيًّا والظاهر في منتصف السديم قبل حوالى 70 ألف سنة بحسب التقديرات، قاذفًا طبقات الهيدروجين المكونة للنجم إلى الخارج، ونتج شكل الفقاعة الظاهرة في الصورة بسبب الرياح النجمية الصادرة من النجم بسرعة 1700 كيلومتر في الثانية.
ولفت "عودة" إلى أنه تم تصوير السديم من سماء أبو ظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، باستخدام كاميرا ملونة ومرشح تلوث ضوئي فقط، باستخدام تلسكوب كاسر قطره 4 إنش.