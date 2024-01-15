شاهد.. لقطة رائعة لـ"سديم رأس الدولفين" في "سماء أبو ظبي"

وأضاف مدير المركز المهندس محمد شوكت عودة، أن هذا السديم يتكون في معظمه من الهيدروجين المؤين، والذي نتج عن انفجار النجم اللامع نسبيًّا والظاهر في منتصف السديم قبل حوالى 70 ألف سنة بحسب التقديرات، قاذفًا طبقات الهيدروجين المكونة للنجم إلى الخارج، ونتج شكل الفقاعة الظاهرة في الصورة بسبب الرياح النجمية الصادرة من النجم بسرعة 1700 كيلومتر في الثانية.