المملكة والإمارات تتعاونان لمكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود

في إطار الجهود المشتركة لتعزيز النزاهة، وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في جهاز الإمارات للمحاسبة، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته.