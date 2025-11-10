المملكة والإمارات تتعاونان لمكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود

في إطار الجهود المشتركة لتعزيز النزاهة، وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في جهاز الإمارات للمحاسبة، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته.
ومثّل المملكة في مراسم التوقيع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، فيما مثّل الجانب الإماراتي معالي رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة حميد بن عبيد أبوشبص.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة، إلى جانب تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية للطرفين.
كما جرى خلال التوقيع بحث سبل التعاون في مجال حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، حيث اطلع الجانبان على أبرز جهود المملكة وتجربة الإمارات في مكافحة الفساد ودعم الحوكمة الرشيدة.