إرشاد ووعظ.. تفعيل منصة منارة الحرمين افتراضيًّا في رمضان

وتبث منصة "منارة الحرمين" الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين؛ إسهامًا في إيصال رسالة الحرمين العلمية والشرعية للعالم، وإثراء التجربة الرقمية الدينية، واستثمار التقانة، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، والإعلام الرقمي، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل المبادرات النوعية، والشرعية، والعلمية، والدعوية، والتوعوية، والتوجيهية، والإرشادية؛ لإيصال الرسالة الدينية للحرمين الشريفين عالميًّا.