"القصبي": ما حدث في الـ6 سنوات الأخيرة لم يحدث في الـ70 عامًا الماضية

أكّد وزيرُ التجارة الدكتور ماجد القصبي أن ما حدث في الـ6 سنوات الأخيرة لم يحدث في الـ70 عامًا الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التجارة مع رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة.
وقال "القصبي": المدينةُ المنورة وجهةٌ مميّزة للتجارة والسياحة والصناعة والاستثمار، وتحتضن ثروات ومقومات طبيعية وتاريخية وإنسانية.
وأضاف: ما حدث في السنوات الستّ الأخيرة لم يحدث في السبعين عامًا الماضية؛ حيث تجاوز عدد السجلات التجارية في المملكة "1.5" مليون سجل، وقد نمت سجلات المدينة المنورة "33%"، وتجاوز عدد السجلات القائمة "84" ألف سجل بنهاية الربع الثاني لـ2024.
وأردف: التجارة الإلكترونية في المملكة تشكّل "8%" من إجمالي التجارة في المملكة، ويتوقّع وصول إيراداتها إلى "260" مليار ريال بحلول 2025.
وتابع: "95%" النمو السنوي المركب لعدد شركات التقنية المالية، وكان عددها "10" شركات في 2018، وعددها اليوم يتجاوز "170" شركة.
وأشار وزير التجارة إلى وجود "820" إصلاحًا وتوصية اقتصادية وتنموية قدمها المركز الوطني للتنافسية بشراكة "60" جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وقال "القصبي": أكثر من مليونَيْ خدمة قدمتها منصة المركز السعودي للأعمال، وساهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل "622" اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًّا.