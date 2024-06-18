"العجمي": التنظيم الدقيق والخدمات رفيعة المستوى المقدمة من أبرز ملامح حج هذا العام

وختم بقوله: على الرغم من هذا النجاح الباهر، يجب أن نشير إلى نقطة مهمة تتعلق بدور الإعلام في نقل هذه الحقائق إلى العالم. من الملاحظ أن الإعلام لم يكن على مستوى الحدث في تغطية هذا الإنجاز الكبير ونقله بالصورة التي يستحقها. الإعلام هو وسيلة لنقل الصورة الحقيقية عن الجهود المبذولة والنجاح الذي تحقق، ومن المهم أن يقوم بدوره في إبراز هذا التفوق للعالم أجمع.