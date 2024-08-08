طرح جدول مخالفات نظام "بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة" لاستطلاع العموم

وأوضحت "الهيئة" أنّ جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يتضمّن عقوبات لـ"ست وعشرين" مخالفة تصل إلى غرامة مالية بنصف مليون ريال سعودي، وشطب سجل المطور العقاري من سجل قيد المطورين، وإلغاء اعتمادات المخالف والمنع من ممارسة النشاط لفترة محددة، وأن "الجدول" يوضح آلية التعامل مع المخالفات التي تشمل التأخر في البدء بتنفيذ المشروع عن الموعد المقرر أو تعثر المطور أو إشهار إفلاسه، أو إبرام عقود مغايرة للعقد النموذجي المعدّ من الهيئة مع أطراف العلاقة التعاقدية، أو تقديم أية معلومات مضللة أو استلام مبالغ من المشترين دون موافقة مسبقة، أو إعاقة وتعطيل أداء أطراف العلاقة لواجباتهم؛ مما يؤثر على سير أعمال المشروع، أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات الواجب القيام بها لإنجاز المشروع أو الوفاء بحقوق المشترين وغيرها.