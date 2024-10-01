"هيئة المياه" تعزز موثوقية الإمدادات عبر "كود نشاط نقل المياه" و"كود نشاط توزيع المياه"

تواصل الهيئة السعودية للمياه جهودها في تعزيز التنسيق بين مشغلي أنشطة قطاع المياه في المملكة، ورفع مستوى موثوقية خدماته، بالتأكيد على استدامة الإمدادات من خلال تطبيق "كود نشاط نقل المياه" و"كود نشاط توزيع المياه" في أعمالها؛ لضمان سلامة الإمداد واستدامته، إذ يقوم "كود نشاط نقل المياه" على وضع المعايير والإجراءات التي تضمن سلامة وكفاءة عمليات نقل المياه بين مختلف الأطراف المعنية، فيما يركز "كود نشاط توزيع المياه" على تنظيم عمليات توزيع المياه، لضمان استدامة وكفاءة الإمداد عبر الشبكات.
وتسعى الهيئة من خلال العمل بهذه "الأكواد" إلى تحديد مسؤوليات وواجبات مشغلي الأنشطة كافة، ووضع أُطر التعامل والتعاون بين المنتجين والموزعين والمستهلكين على أساس متبادل، يضمن الاستخدام الآمن والأمثل والفعّال للأصول.
وتواصل الهيئة جهودها لتطوير منظومة المياه، انطلاقًا من أدوارها الرئيسة، المتمثلة في التكامل مع الإستراتيجيات الوطنية وبرامج توطين صناعة قطاع المياه، والإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز ممكنات جودة الحياة والبحث والابتكار وحلول المياه، وتعضيد مشاريع وخدمات سلسلة الإمداد المائي، وإصدار التراخيص والتصاريح والأدلة المرتبطة بالجهات والأصول التشغيلية.