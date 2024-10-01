"هيئة المياه" تعزز موثوقية الإمدادات عبر "كود نشاط نقل المياه" و"كود نشاط توزيع المياه"

تواصل الهيئة السعودية للمياه جهودها في تعزيز التنسيق بين مشغلي أنشطة قطاع المياه في المملكة، ورفع مستوى موثوقية خدماته، بالتأكيد على استدامة الإمدادات من خلال تطبيق "كود نشاط نقل المياه" و"كود نشاط توزيع المياه" في أعمالها؛ لضمان سلامة الإمداد واستدامته، إذ يقوم "كود نشاط نقل المياه" على وضع المعايير والإجراءات التي تضمن سلامة وكفاءة عمليات نقل المياه بين مختلف الأطراف المعنية، فيما يركز "كود نشاط توزيع المياه" على تنظيم عمليات توزيع المياه، لضمان استدامة وكفاءة الإمداد عبر الشبكات.