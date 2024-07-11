"سبق" ترصد.. الإبل السائبة تهدد سلامة سكان القويعية وعابري الطرق السريعة

ورصدت عدسة "سبق" عددًا من الإبل السائبة على طريق الملك عبدالعزيز بمزعل، وهي تتجول بِحرّية تامة ليلًا ونهارًا وبشكل مستمر وشبه يومي، وأصبحت تزاحم المركبات بالطرق داخل المحافظة وتآكل الأعشاب والحشائش والأشجار التي بين المسارين.