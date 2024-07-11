"سبق" ترصد.. الإبل السائبة تهدد سلامة سكان القويعية وعابري الطرق السريعة

كثرت ظاهرة الإبل السائبة منذ فترة في محافظة القويعية، وتشاهد هذه الظاهرة بوضوح في شتى الطرق الهامة والرئيسية بالمحافظة، وأيضًا في الأحياء السكنية بالقويعية؛ مما يعرض حياة العامة للخطر.
ورصدت عدسة "سبق" عددًا من الإبل السائبة على طريق الملك عبدالعزيز بمزعل، وهي تتجول بِحرّية تامة ليلًا ونهارًا وبشكل مستمر وشبه يومي، وأصبحت تزاحم المركبات بالطرق داخل المحافظة وتآكل الأعشاب والحشائش والأشجار التي بين المسارين.
ويبعد كوبري "مزعل_الرين" الواقع على طريق "الرياض - الطائف" السريع مسافة 500 متر تقريبًا من موقع الإبل السائبة، وتعتبر مدخل الكوبري من الجهتين الشمالية والجنوبية بدون مصيدة الجمال؛ مما قد يسهل دخولها للكوبري لا قدر الله، وتشكل خطرًا كبيرًا على عابري الطريق السريع.
وطالب عدد من المواطنين عبر سبق، الجهات المختصة، بوضع حدّ لهذه الظاهرة وتكثيف عملهم الرقابي والميداني، وتطبيق العقوبات بحقّ أصحاب الإبل السائبة والمهملة؛ حفاظًا على سلامة وأرواح عابري الطريق.