"التجارة" تشهِّر بمالك محطة وقود خلطت البنزين مع الديزل

شهرت وزارة التجارة بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة قيام منشأته التجارية بخلط البنزين مع الديزل حيث ضبطت عملية تفريغ حمولة شاحنة منتج البنزين في الخزان المخصص لمنتج الديزل.