لأنهم الأقل حظًّا وبلا وساطة.. كاتب سعودي: وظِّفُوا الفقراء إن امتلكوا الكفاءة

ويطالب "كاتب" بتوظيف الفقراء، ويقول: "لا جدال إطلاقًا بأن لدينا جهودًا حكومية عديدة بهذا الشأن تشمل السعودة، ومبادرات تخفيض نسب البطالة وزيادة فرص العمل المعروضة، ورفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى برامج الابتعاث والتدريب المختلفة، وهي جميعها جهود مشكورة دون أدنى شك إلا أنها تتطلب -من قِبَل الجهات المختصة- خُطوة إضافية تُحقِّق مزيدًا من الفرص لفئة الفقراء (الأقل حظًّا)، بحيث يتم منح هذه الفئة الأولوية والأفضلية في الفرص الوظيفية المتاحة عند توفُّر الكفاءة المطلوبة، وذلك لاعتبارات عديدة قد لا تجد قبولًا من البعض رغم واقعيتها، ومنها ما يلي: