جمعية "وفادة" في المدينة المنورة تدشن مبادرة سقيا بـ 5.7 ملايين عبوة

وأشار الوعلاني إلى أن الجمعية أطلقت العديد من المبادرات التي لاقت ترحيبًا واسعًا من ضيوف الرحمن على مدار الأعوام السابقة، ومن بينها، "مبادرة إطعام زوار وضيوف الرحمن" التي تبنت فيها توفير احتياجات الضيوف من السقيا والإطعام وإفطار الصائمين خلال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة، وعند منافذ الدخول، كما تحرص الجمعية على تقديم البرامج والورش التدريبية لرفع مستوى المتطوعين، من خلال برنامجها التدريبي "سفير المدينة للتطوع"، وكذلك توجيه المتدربين على الحوار مع ضيوف الرحمن "الحاج والزائر" في المدينة المنورة، بالتهيئة الشاملة للمتطوع ليكون صورة مشرقة ومشرفة مما يترك انطباعًا جميلًا في ذاكرة الزائر والمعتمر والحاج عن المملكة وحسن وفادتها للضيوف والزوار.