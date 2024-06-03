جمعية "وفادة" في المدينة المنورة تدشن مبادرة سقيا بـ 5.7 ملايين عبوة

دشّنت جمعية وفادة التطوعية لخدمة زائري المدينة المنورة مبادرة (سقيا المياه) التي تستمر لمدة أسبوعين بدعم من منصة إحسان الخيرية.
وتعد المبادرة إحدى أبرز المشاريع التي تنفذها جمعية وفادة التطوعية، ويبلغ عدد العبوات المنتظر توزيعها 5 ملايين و700 ألف عبوة، يوزعها أكثر من 70 متطوعًا.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية حسين الوعلاني حرص الجمعية على خدمة زائري المدينة المنورة، بوصفها من أهم الجمعيات التطوعية التابعة للمركز الوطني لدعم القطاع غير الربحي، وتحت إشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة.
وأوضح أن الجمعية تنفذ العديد من برامج الخدمات التطوعية، إضافة إلى إطلاق المبادرات التي تسهم في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن وزائري المدينة المنورة بشكل عام، والمسجد النبوي بشكل خاص، كما تعكس الصورة الحقيقية والمشرقة ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية فائقة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الحرمين الشريفين، حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، كما تولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بتأهيل المقدمين للخدمات وتدريبهم، وتطوير وتحسين وتجويد جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأشار الوعلاني إلى أن الجمعية أطلقت العديد من المبادرات التي لاقت ترحيبًا واسعًا من ضيوف الرحمن على مدار الأعوام السابقة، ومن بينها، "مبادرة إطعام زوار وضيوف الرحمن" التي تبنت فيها توفير احتياجات الضيوف من السقيا والإطعام وإفطار الصائمين خلال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة، وعند منافذ الدخول، كما تحرص الجمعية على تقديم البرامج والورش التدريبية لرفع مستوى المتطوعين، من خلال برنامجها التدريبي "سفير المدينة للتطوع"، وكذلك توجيه المتدربين على الحوار مع ضيوف الرحمن "الحاج والزائر" في المدينة المنورة، بالتهيئة الشاملة للمتطوع ليكون صورة مشرقة ومشرفة مما يترك انطباعًا جميلًا في ذاكرة الزائر والمعتمر والحاج عن المملكة وحسن وفادتها للضيوف والزوار.