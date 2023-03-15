بالصور.. الأمطار الغزيرة تقطع طرقات "آل يحيى" بالداير.. ومناشدات بتسريع الصيانة

وأشار "آل يحيى" إلى أن الطريق سبق وأن تمت ترسيته لشركة مقاولات لاستكمال الأعمال به ولكن تم سحب المشروع وسط أنباء عن احتمالية ترسيته لمقاول ثان، لكن الأهالي لا يجدون له أثراً، مناشدين وزارة النقل باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناتهم مع الطرق.