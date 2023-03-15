بالصور.. الأمطار الغزيرة تقطع طرقات "آل يحيى" بالداير.. ومناشدات بتسريع الصيانة

ناشد سكان جبل آل يحيى بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، وزارة النقل، تسريع توفير معدات لصيانة طرقهم المقطوعة جزئيًا بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة الأسبوع الجاري.
وأشار "آل يحيى" إلى أن الطريق سبق وأن تمت ترسيته لشركة مقاولات لاستكمال الأعمال به ولكن تم سحب المشروع وسط أنباء عن احتمالية ترسيته لمقاول ثان، لكن الأهالي لا يجدون له أثراً، مناشدين وزارة النقل باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناتهم مع الطرق.
وكانت منطقة جازان شهدت أمطارًا غزيرة خلال الأسبوع الجاري تسببت بانهيارات ضخمة وسيول عارمة في أرجاء المحافظات الشرقية والشمالية.